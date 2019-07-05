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موسكو ترفض تدمير صواريخها في أوروبا

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رفضت روسيا مجددا تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة في أوروبا، في انتهاك للمعاهدة المبرمة في 1987، كما قال أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا.

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي «لم نسجل أي بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى، من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من أغسطس، والعواقب في غاية الخطورة للحد من التسلح».


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