موسكو ترفض تدمير صواريخها في أوروبا

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي «لم نسجل أي بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى، من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من أغسطس، والعواقب في غاية الخطورة للحد من التسلح».
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