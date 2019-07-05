رغم صفقة "إس 400".. "فورين بوليسي": العلاقات التركية الروسية "هشةٌ"

دينا محمود (لندن)

أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية المرموقة أن النظام التركي سيعجز قريباً عن الإبقاء على العلاقات الوثيقة القائمة حالياً بينه وبين روسيا، مُشيرةً إلى أن الخلافات الجذرية بين البلدين تستعصي على أي محاولاتٍ لتجاوزها أو تسويتها رغم التقارب الراهن بينهما.

وفي تقريرٍ تحليليٍ أعده المحلل المخضرم غالب دالاي؛ قالت المجلة إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تشعر بالقلق من الشراكة التركية الروسية الحالية، مُشددةً على أن علاقات الجانبين «هشةٌ» وليس لها أي أساس مؤسسيٍ، بل تقوم على شعورهما معاً بالإحباط من الغرب.

وتوقع التقرير أن «تنهار العلاقات بين أنقرة وموسكو قريباً بما يكفي لئلا تشعر واشنطن بالخوف من التقارب بينهما»، واصفاً البلدين بأنهما «أعدقاء ألِداء»، في مزجٍ ما بين لفظيْ الأصدقاء والأعداء في مفردةٍ واحدة.

وأشارت «فورين بوليسي» إلى أن الشقاق الذي يسود حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا جراء إصرار الأخيرة على شراء منظومة «إس 400» الروسية المتطورة للدفاع الصاروخي وتعزيز النظام الحاكم في أنقرة تعاونه مع الكرملين في سوريا، لا يمنع من القول إنه «من الإنصاف أن يتساءل المرء عما إذا كانت تركيا والغرب بصدد الافتراق بشكلٍ فعليٍ أم لا؟».

وأجابت المجلة عن هذا السؤال في تقريرها قائلةً إنه «على الرغم من أن تركيا تنجرف بعيداً عن الغرب، فإنه من السابق لأوانه كثيراً القول إن هذا البلد على استعدادٍ لتوحيد جهوده مع روسيا، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكدةً أنه بينما «تسعى الدولتان إلى تعزيز نفوذهما في المنطقة؛ فإن العلاقات بينهما تتسم تارةً بالتعاون والتضافر، وتارةً أخرى بالتنافس».

واستطرد التقرير بالقول إن على «الغرب أن يضع في اعتباره أن الطموحات الجيوسياسية لتركيا وروسيا لا تتوافق إلى حدٍ بعيدٍ، وأن التعاون القائم بينهما اليوم لا يعني استمرار تعاونهما في المستقبل»، مُذَكِراً بما شهدته العلاقات بينهما في السابق، من توتراتٍ بلغت حد وصولهما إلى حافة المواجهة العسكرية في أواخر عام 2015، عندما أسقطت المضادات الأرضية التركية مقاتلةً روسيةً.

وأشار إلى أن ما يجمع أنقرة وموسكو «ليس قناعاتٍ إيديولوجيةً مشتركةً، وإنما الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، بجانب طبيعة القيادة في كلٍ من موسكو وأنقرة» وهو ما لعب - كما تقول «فورين بوليسي» - «دوراً مركزياً في صياغة ملامح العلاقات بين البلدين».

فبحسب المجلة؛ تكتسي الروابط القائمة بين تركيا وروسيا بـ«بعدٍ شخصيٍ»، قائلةً إن «رئيسيْ البلدين يلعبان دوراً حاسماً ومُبالغاً فيه كذلك على صعيد رسم ملامح السياسة الخارجية، وقد أقاما بالفعل علاقةً شخصيةً مع بعضهما البعض».

وأشارت إلى أنه «على الرغم من أن ثمة توتراتٍ طويلة الأمد تشوب العلاقات بين أنقرة وموسكو من جهة والغرب من جهة أخرى؛ فإن للرئيس التركي مصلحةً في تضخيم هذه التوترات».

وأضافت المجلة الأميركية ذائعة الصيت في تقريرها أن «الطابع الشخصي لعلاقات هذين البلدين يجعلها هشة، لأنه لا يوجد سوى القليل من الروابط المؤسساتية التي يمكنها تعزيز الشراكة الناشئة بينهما»، مؤكدةً أنه «ما زالت هناك الكثير من الفجوات التي تفصل بين أنقرة وموسكو، وتتسم بأنها عصيةٌ على أن يتم جسرها». وشددت على أن تلك الفجوات «ستفرض قيوداً على التعاون بين البلدين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط» الذي يتورط فيه الجيشان التركي والروسي في الصراع الدائر في سوريا منذ سنواتٍ طويلة.