منظمة إغاثية فرنسية تعلق عملها بسبب التضييق الحوثي

صنعاء (الاتحاد) أعلنت وكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية المعروفة اختصاراً بـ«أكتد»، تعليق عملها بمحافظة إب، بعد منعها من ممارسة أعمالها من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران. وأفادت مصادر إعلامية يمنية بأن منظمة «أكتد» أوقفت أنشطتها وأعمالها الإغاثية والإنسانية بالمحافظة للشهر الثالث على التوالي، لكنها لم تعلن ذلك، نتيجة قرار غير معلن من الميليشيات الحوثية بمنعها من مزاولة أنشطتها في إب، فضلاً عن صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين. وبحسب المصادر، فإن عدداً من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ توقفت، ومن بينها مشروع النقد مقابل العمل ببناء الفصول الدراسية وترميم عدد من المدارس ورصف الطرق وحماية مصادر المياه وتزويد مشاريع مياه بالاحتياجات من مولدات كهربائية ومشتقات نفطية ومشاريع أخرى متعددة بمختلف مديريات محافظة إب.

يذكر أن منظمة «أكتد» هي منظمة فرنسية، تأسست عام 1993، وتنشط منذ سنوات في عدد من المحافظات اليمنية لا سيما محافظة إب.

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