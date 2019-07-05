ترامب يشيد بقوة بلاده

واشنطن (وكالات)

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن عرضاً للقوة العسكرية، وذلك للمرة الأولى منذ عقود، وذلك ضمن الاحتفالات التي تشهدها الولايات المتحدة بالعيد الوطني الموافق الرابع من يوليو. وشمل العرض بعض الآليات المصفحة، وطلعة لطائرة الرئيس إير فورس وان، ومروحيات هجومية وطائرات حربية أخرى وفرقة استعراضية لسلاح البحرية «بلو إينجلز»، كما حلّقت طائرات مقاتلة، بما فيها طائرات شبح من طراز «بي-2» التي نادراً ما تظهر في أجواء وسط العاصمة الأميركية، حيث جرى الاحتفال الذي استغرق أقل من ساعة. في الوقت نفسه، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه أمام تمثال ضخم للرئيس الأميركي التاسع عشر أبراهام لينكولن، حيث ألقى مارتن لوثر خطابه الشهير «لدي حلم» عام 1936، وتحدث ترامب عن تاريخ الولايات المتحدة، من الاختراعات الرائدة إلى الانتصارات في المعارك. وهتف آلاف الحاضرين بحماسة تحت الأمطار في منتزه «ناشونال مول» في واشنطن «يو اس إيه! يو أس إيه!». وأشاد ترامب بجيش بلاده وبتاريخ أميركا في القرنين والنصف القرن الماضية، ووعد بأن ترسل الولايات المتحدة قريباً رجالاً إلى القمر، وأن تذهب أبعد من ذلك لـ«غرس العلم الأميركي على المريخ». وقال «سنكون دائماً الشعب الذي هزم طاغية وعبر قارة وحقّق إنجازات في العلوم وحلّق إلى الفضاء وارتفع إلى السماء، لأننا لن ننسى أبداً أننا أميركيون والمستقبل ملكنا».

وقال ترامب في خطابه «يا له من بلد عظيم»، بعد أن تعرّض لانتقادات اتّهمته بمحاولة خطف الأنظار في الاحتفال السنوي للعيد الوطني الذي لا تكون له صبغة سياسية في العادة.

ومما قاله ترامب في خطابه على وقع تصفيق آلاف المشاركين في الاحتفال: «بالنسبة للأميركيين، لا شيء مستحيل». وأشاد ترامب بكل فروع الجيش، ونوه خصوصاً بالمسعفين ودوريات الحدود ووكالات الهجرة والجمارك التي واجهت انتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين.

وكان البعض حذّر من أن ترامب، وهو أول رئيس يلقي خطاباً في هذه المناسبة منذ عقود، قد يعتمد على الاحتفال لتعزيز موقعه السياسي ومهاجمة منافسيه الديمقراطيين. لكنه تجنّب على غير العادة، الحديث عن نفسه وعن خصومه السياسيين. ونوه مراراً وتكراراً، تحت زخات المطر، بعظمة بلاده، معلناً أنها «أكثر دولة استثنائية في تاريخ العالم». وقال: «اليوم، نجتمع كأمة واحدة في هذه التحية الخاصة لأميركا. نحتفي بتاريخنا وشعبنا وأبطالنا الذين يدافعون بفخر عن علمنا، الرجال والنساء الشجعان في جيش الولايات المتحدة». وقال «أمتنا أقوى اليوم أكثر من أي وقت مضى. إنها الآن أقوى من أي وقت مضى».

وشكل الحدث لترامب الذي كان يحيط به كبار المسؤولين في البنتاغون وعدد كبير من المسؤولين الجمهوريين المدعوين والمانحين من كبار الشخصيات، مناسبة لتأكيد حماسته الوطنية قبل 16 شهراً من الانتخابات الرئاسية.

واستمتع ترامب بالحشود الكبيرة التي توافدت بعد 30 شهراً أمضاها في الدفاع عن نفسه، وكتب على تويتر «حشد رائع ضم وطنيين هائلين هذا المساء، وصولاً إلى نصب واشنطن»، مرفقاً التغريدة بصورة للحضور.