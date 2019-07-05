تقارير: أول بطارية صواريخ "إس 400" تصل تركيا الأسبوع المقبل

إسطنبول (وكالات)

ذكر موقع «خبر ترك» التركي أنه سوف يتم تحميل أول بطارية صواريخ من منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة «إس 400» على متن طائرتي شحن روسيتين، غداً، ومن المتوقع أن تصل تركيا الأسبوع المقبل. وتشهد تركيا والولايات المتحدة الأميركية، العضوان بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، نزاعاً حاداً بشأن شراء أنقرة المنظومة الصاروخية أرض جو «إس 400» من روسيا.

وأضاف «خبر ترك» من دون ذكر مصادر، أن فريقاً فنياً من روسيا سوف يزور تركيا للإشراف على تثبيت المنظومة الصاروخية يوم بعد غد. وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات، وحذرتها أيضاً من طرد وشيك من برنامج الطائرات المقاتلة «إف35-» في حال مضت قدماً في الصفقة الروسية. وتقول واشنطن إن المنظومة الصاروخية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج «إف35-»، وأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا الاثنين.

وما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمل في حل الخلاف المتصاعد، بعدما التقى مؤخراً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وقال أردوغان إنه لا يعتقد أن واشنطن سوف تفرض عقوبات نظراً لأن الدولتين «حليفان استراتيجيان». ولم تؤكد الحكومة التركية موعد تسلم محدداً لمنظومة «إس 400»، حيث اكتفى أردوغان ووزير الخارجية بالإشارة إلى موعد منتصف يوليو. وذكرت العديد من المنافذ الإعلامية التركية أن منظومة «إس 400» ستثبت في قاعدة مراد العسكرية في أنقرة. وكانت القاعدة تعرف سابقاً باسم آكينجي وأعيدت تسميتها بعد محاولة الانقلاب التي أجريت في 15 يوليو 2016 من جانب فصيل من الجيش. وتردد أن آكينجي كانت الموقع الذي تمركز فيه الكثير من الجنود الذين دعموا الانقلاب.