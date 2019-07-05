عدن (الاتحاد) أعلن الجيش اليمني إتلاف 2000 لغم وعبوة متفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في مناطق متفرقة بمديرية «الظاهرة» جنوب غربي محافظة صعدة. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن إتلاف الكميات الكبيرة من تلك الألغام جاء بعد أن انتزعها الجيش خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة قبالة «جبل الخرشعي» بـ«الملاحيظ» التابعة لمديرية «الظاهر» في صعدة. ووفق المصدر، تنوعت الألغام بين عربات وعبوات ناسفة، زرعها الحوثيون في الطرقات والمزارع والأماكن العامة، كما أكد أن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الحوثية، وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، إتلاف وتفجير عشرات الألغام والقذائف غير المتفجرة التي زرعتها الميليشيات في مديرية «صرواح» بمحافظة مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 2000 لغم حوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.