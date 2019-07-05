هجوم إرهابي لـ"القاعدة" في "المحفد" بأبين

عدن (الاتحاد) تعرض معسكر قوات الحزام الأمني في مديرية «المحفد» بمحافظة أبين لهجوم إرهابي بعبوة ناسفة كان عناصر تنظيم «القاعدة» زرعوها بالقرب من بوابة المعسكر.

وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» بأن عناصر «القاعدة» قاموا بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من أحد الأطقم الأمنية المتمركزة بالقرب من البوابة الرئيسة لمعسكر الحزام الأمني في ضواحي المحفد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الجنود الذين انتشروا في محيط المعسكر وشرعوا بتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم. وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة أخرى تم تفجيرها لحظة مرور طقم عسكري تابع لقوات الحزام الأمني في طريق رئيس في «المحفد» دون أن يسفر الهجوم عن سقوط خسائر.

من جانبه، أكد مدير عام مديرية المحفد أحمد الربعي أن عناصر «القاعدة» لجؤوا إلى استهداف قوات الحزام الأمني انتقاماً من الضربات الموجعة التي تلقوها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحزام الأمني تمكن من شل حركة العناصر الإرهابية عقب ضرب معاقلهم وأوكارهم الرئيسة في المديرية. وأضاف أن العناصر الإرهابية لجأت إلى زرع العبوات الناسفة في الطرقات الرئيسة والمواقع العامة بغية استهداف جنود الحزام الأمني ودورياتهم المكلفة تأمين «المحفد»، موضحاً أن المديرية تعيش أوضاعاً أمنية مستقرة عقب دخول القوات الأمنية إليها والبدء بمهامها في حفظ الاستقرار وإعادة السكينة العامة.

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