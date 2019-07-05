بإشراف خبراء إيرانيين.. ميليشيات الحوثي تستغل المخيمات الصيفية لتجنيد الأطفال

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن خبراء إيرانيين يشاركون ويشرفون على مراكز صيفية أعلنت ميليشيات الحوثي إقامتها في مناطق سيطرتها لاستقطاب طلبة المدارس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الإرياني قوله، إن "الميليشيات تستغل المخيمات الصيفية في مناطقها، وتحوّلها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وتدريبهم على القتال".

وأشار إلى أن "ميليشيات الحوثي لجأت إلى استقطاب وتجنيد الأطفال في ما يسمى المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال، خاصة مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في صفوفها، بعد انكشاف حقيقة مشروعها، وأنها مجرد ذراع قذرة تدار من الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

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وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة، بـ "التحرك لوقف هذه الجرائم، وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة الميليشيات الحوثية، والسماح لها بالعبث بالطفولة"، مؤكداً أن "استمرار الصمت إزاء انتهاكات واستغلال الميليشيات للأطفال سيجعل اليمن بؤرة للإرهاب والتطرف".