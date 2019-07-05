ترحيب عربي ودولي باتفاق الأطراف السودانية

توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات، في تطور دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال به، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل المرحبة بالاتفاق.

الإمارات

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة، معربة عن تطلعها بأن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار السودان.

وبارك معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، صباح اليوم الجمعة.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق".

وأضاف معاليه: "نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

السعودية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة، معبراً عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

البحرين

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وقالت إنه يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن دوماً مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة، وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها".

الكويت

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن ترحيب الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه

في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشاد المصدر بھذه الخطوة، معرباً عن الأمل بأن تسھم في بداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان آمنة واستقراره وتحقق تطلعات شعبه، وتلببي خياراته، مؤكداً على دعم الكويت لكل ما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسيادته.

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الجامعة العربية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأثنى أبو الغيط، في بيان له اليوم، على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، وكافة الحركات السياسية والمدنية، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني المهم لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجهها.

مصر

رحبت مصر بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن مصر تعتبر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، معربةً عن "دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء".

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة بالعاصمة السودانية.

وأعرب جوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه، عن ارتياحه للاتفاق، وأكد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في العملية الانتقالية.

كما حث البيان على تنفيذ الاتفاق "في الوقت المناسب وبشكل شامل وشفاف"، ورحب بالتزام الطرفين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف، ومن بينها الأحداث التي وقعت في 3 يونيو الماضي.

الاتحاد الأوروبي

وصف الاتحاد الأوروبي الجمعة بـ "الاختراق"، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، داعياً إلى تشكيل حكومة.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إن "الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بشأن انتقال مدته ثلاث سنوات بقيادة مدنية، والذي أعلنه الاتحاد الأفريقي، يشكل اختراقاً".

وأضافت "من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات حول القضايا العالقة".

وتابعت المتحدثة "يجب في وقت سريع تشكيل حكومة مدنية ذات سلطة قادرة على استعادة السلام وضمان الرخاء الاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان للجميع في السودان".

وأكدت أنه "بمجرد أن تتولى هذه الحكومة السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً للتعامل معها بشأن سبل دعم عملية الانتقال".