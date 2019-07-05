كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دولة الإمارات يعزي الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برسالة للملك السعودي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة الجوهرة.

Advertisements

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي وقت سابق، أشار الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعودي، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.

كما أن الأميرة الجوهرة، تعد زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السابق.