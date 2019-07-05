مدرب بنين: لم أنتقم من المغرب ورونار.. ولكني سعيد

عبر الفرنسي ميشيال دوسايي، مدرب منتخب بنين، عن سعادته الكبيرة، بعد أن قاد منتخبه للفوز على المغرب، وإقصاءه من ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وقال دوسايي، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة: ” لقد كان أمامي تحدي كبير، من أجل مقارعته، دخلنا المباراة بمعنويات جد مرتفعة، وبلاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز، لقد قدمنا مباراة كبيرة، هذه هي كرة القدم، اليوم ابتسم لنا الحظ”.

وأضاف: “أنا لم أنتقم من رونار، بعد تجربة الكوت ديفوار، ولكني سعيد اليوم وهو حزين، هذه هي كرة القدم، أرغب في الاحتفال مع لاعبينا بهذا التأهل، يجب أن نحافظ على معنوياتنا العالية، وعلى روح المنتخب من أجل مناقشة باقي الدورات بثقة عالية”.