رونار: ” أنا المسؤول الأول.. تدربنا على ضربات الجزاء وهذا مستقبلي مع المغرب”

لم يخفي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، خيبة أمله الكبيرة، بعد إقصاء “أسود الأطلس” على يد منتخب بنين، من ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية، مشددا على أنه “المسؤول الأول”.

وقال مدرب المنتخب، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة، التي أقيمت بملعب “السلام”: ” لقد كنا نعرف قبل اللقاء، بأنها ستكون صعبة للغابة، لأننا سنواجه منتخبا يعرف كيف يدافع، لقد كنا نعرف ما الذي كان ينتظرنا، لقد تفاجأنا بكرة ثابتة، التي كانت ضمن استراتيجية منتخب البنين، استطعنا العودة، كما كانت لدينا إمكانية الفوز قبل المباراة، ولم نستغل النقص العيدي، هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: ” لقد درسنا جيدا هذا المنتتخب، لقد تدربنا على ضربات الترجيح، لم نهمل أي شيء، كانت لنا كل الإمكانيات من أجل الفوز، ولكن لم نستغلها، أعتقد بأن الحظ لم يكن في جانبنا”.

وأوضح: ” نواجه عادة مشاكل عديدة مع المنتخبات التي تتقوقع في الخلف، لا يتركون لنا المساحات، على الرغم من أننا خلقنا مجموعة من الفرص، إلا أننا لم نستغلها بالطريقة المثالية”.

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ورفض المدرب الفرنسي، أن يتحدث عن مستقبله مع المنتخب المغربي، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” أنا في المغرب منذ ثلاث سنوات ونصف، إنه وقت طويل، هذه ليست هي الظرفية المثالية من أجل اتخاذ القرارات، سوف نهدأ الآن، ثم بعدها كل واحد منا سيتخذ القرار الذي وجب أن يتخده”.

وأردف: ” هذه المجموعة رائعة جدا، استغلت معها منذ 3 سنوات، والمسؤول الأول عن ما وقع اليوم هو أنا”.

يشار، أن المنتخب المغربي، قد خرج من ثمن نهائي المنافسة الإفريقية، بعد أن انهزم بضربات الترجيح أمام بنين، إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.