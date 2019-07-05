صدمة.. الأسود خارج “الكان” بعد هزيمتهم ضد “السناجب”

فشل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، في التأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بعد هزيمته في دور الثمن ضد بنين بركلات الترجيح.

وانتهى زمن المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، بعد أن كان بنين سباقا للتسجيل في الدقيقة 53، قبل أن يعدل يوسف النصيري للأسود مع حلول الدقيقة 81.

وكان بإمكان المنتخب الوطني حسم التأهل في آخر دقيقة من الشوط الثاني للمباراة، غيرأن حكيم زياش أهدر ركلة جزاء.

ويواجه بنين في دور الربع، الفائز من مباراة السنغال أمام أوغندا مساء اليوم الحمعة، برسم ثمن النهائي.