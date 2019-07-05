ضربات الترجيح تحسم المتأهل بين الأسود وبنين

ستحسم الركلات الترجيحية، في هوية المتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بين المنتخب الوطني و منتخب بنين، بعد أن انتهى زمن المباراة الأصلي والشوطيين الإضافيين، من مواجهتهما بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وتقدم منتخب بنين أولا في الدقيقة 53، قبل أن يعدل يوسف النصيري الكفة للأسود، علما أن المنتخب الوطني أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي احتضنها ملعب السلام في القاهرة، عن طريق حكيم زياش.

ولم يشهد شوطا المباراة الإضافيين أي تغيير في النتيجة، ليتأجل الحسم في المتأهل لدور الربع بعد لجوء المنتخبين للركلات الترجيحية،