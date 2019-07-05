ستحسم الركلات الترجيحية، في هوية المتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بين المنتخب الوطني و منتخب بنين، بعد أن انتهى زمن المباراة الأصلي والشوطيين الإضافيين، من مواجهتهما بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
وتقدم منتخب بنين أولا في الدقيقة 53، قبل أن يعدل يوسف النصيري الكفة للأسود، علما أن المنتخب الوطني أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي احتضنها ملعب السلام في القاهرة، عن طريق حكيم زياش.
ولم يشهد شوطا المباراة الإضافيين أي تغيير في النتيجة، ليتأجل الحسم في المتأهل لدور الربع بعد لجوء المنتخبين للركلات الترجيحية،
كانت هذه تفاصيل خبر ضربات الترجيح تحسم المتأهل بين الأسود وبنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.