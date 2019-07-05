الأسود تُحافظ على التعادل الإجابي في الشوط الإضافي الأول

لم يطرأ أي تغيير على نتيجة المباراة التي تجمع في هذه الأثناء بين المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد بنين، خلال شوطها الإضافي الأول، وذلك برسم ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.
وانتهى الزمن الأصلي للمباراة الجارية أطوارها على أرضية ملعب السلام في القاهرة، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، علما أن الشوط الأول انتهى على إيقاع البياض، قبل أن يفتتح بنين التسجيل في الدقيقة 53، ثم عدل يوسف النصيري للأسود في الدقيقة 81.
وتبحث أسود الاطلس خلال الشوط الإضافي الثاني عن تسجيل هدف الفوز والتأهل لدور ربع النهائي، دون انتظار اللجوء لركلات الترجيح.
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