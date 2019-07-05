نجم بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اقترب من تجديد عقده مع فريقه بايرن ميونخ الألماني لمدة 4 سنوات مقبلة.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن البايرن توصل لاتفاق مع الدولي البولندي على تمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

وتفاوض مسؤولو النادي البافاري في الأيام الماضية مع وكيل ليفاندوفسكي، ليتوصل الطرفان لاتفاق على تمديد التعاقد، الذي من المتوقع أن يعلن عنه خلال أيام.

وترغب إدارة البايرن في الإبقاء على ليفاندوفسكي داخل ملعب أليانز أرينا حتى نهاية مسيرته، وذلك بعدما أمضى 5 سنوات بقميص الفريق.

وشارك لاعب بوروسيا دورتموند السابق في 242 مباراة رسمية، سجل خلالها 191 هدفًا، إلى جانب صناعة 47 أخرى.