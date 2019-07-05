شكرا لقرائتكم خبر عن "موقع السعودية نيوز" يهنئ الدكتور محمد صفاء بدرجة الأستاذية.. صورة مشرفة لمصر والان مع التفاصيل

تتقدم أسرة موقع السعودية نيوز ، بالتهنئة للدكتور محمد صفاء، مدير المستشفى الجامعى بجامعة الفيوم بجمهورية مصر العربية، لحصوله درجة الأستاذية من لجنة القطاع الطبي.

ويعتبر الدكتور محمد صفاء، واحد من أهم أطباء العظام في مصر، والذي أرثى المنظومة الطبية بعشرات الأبحاث التي شارك بها ومثل بها وطنه في عدد من المؤتمرات الدولية والعالمية.

وتتمنى أسرة تحرير "السعودية نيوز" مزيد من النجاح والتقدم للدكتور محمد صفاء، لما يعكسه من قيمة ثمينة وصورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.

كما تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، بجريدة الفجر، بالتهنئة للدكتور محمد صفاء، مدير المستشفى الجامعى بجامعة الفيوم، لحصولة درجة الأستاذية من لجنة القطاع الطبي.