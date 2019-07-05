الجبوري يدعو الى الالتزام بالمدة الزمنية التي منحتها اليونسكو لإعادة تأهيل بابل

هنأ الأمين العام لحزب التجمع المدني للإصلاح "عمل" سليم الجبوري، الجمعة، الشعب العراقي بالقرار الذي اتخذته منظمة اليونسكو خلال اجتماعها في العاصمة الأذرية باكو بإدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي، فيما دعا الى الالتزام بالمدة الزمنية التي منحتها اليونسكو لإعادة تأهيل بابل.

وقال الجبوري في تصريح نقله مكتبه الإعلامي وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي سيمثل فرصة جديدة للعراق ليعيد التذكير بعمقه الحضاري والإنساني وباحتوائه على الاف المواقع الأثرية التي تروي قصة إصرار الإنسان على المعرفة والابتكار، ابتداءً من اختراع الحرف والعجلة وصولاً إلى تشريع القوانين وبناء الدولة وتنظيم شؤون الحياة".



ودعا الجبوري الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة المعنية إلى "الالتزام بالمدة الزمنية التي منحتها اليونسكو لإعادة تأهيل المدينة الأثرية وفقاً للمعايير التي وضعتها المنظمة العالمية، وأن يشمل ذلك كل المواقع الأثرية في جميع محافظات العراق، وبما يعكس الوجه الحضاري للبلاد وعمقها التاريخي وبما يهيئها لاستقبال السواح من جميع أقطار المعمورة"، مشيراً إلى أن "القرار يرتب مسؤولية أخلاقية وإنسانية على العراق بضرورة الاهتمام بالتراث العظيم الذي يحتضنه منذ الاف السنين".



وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.

