القبض على امرأتين ورجل يحملون مستمسكات مزورة في الكرادة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإلقاء القبض على امرأتين ورجل يحملون مستمسكات مزورة في منطقة الكرادة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على امرأتين ورجل يحملون هويات احوال عدد ٨ وشهادة جنسية عدد ٦ وبطاقة سكن عدد ٣ باسماء مختلفة مزورة لغرض شراء مواد من شركة لبيع المواد الانشائية بالتقسيط ضمن منطقة الكرادة".



وأضاف أنه "تم القبض عليهم وتسليمهم الى مكتب مكافحة اجرام العلوية لاجراء اللازم".

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