دي يونج: فخور بارتداء قميص برشلونة

2019-07-05 | 20:43
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اكمل الهولندي فرينكي دي يونج توقيعه على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، ونزل لأرضية ملعب "كامب نو" لتحية الجماهير الحاضرة لدعمه.
وقال دي يونج للجماهير: "مرحبًا بكم جميعًا، شكرًا لكونكم هنا، أنا سعيد لرؤية الكثير من الجماهير في المدرجات وأتطلع للعب مع الفريق، وأشعر بالفخر الشديد لارتداء هذا القميص".
وقام دي يونج بتقبيل شعار النادي على القميص قبل الخروج من أرض الملعب، استعدادا للذهاب إلى المؤتمر الصحفي.
ووقع دي يونج على عقود انتقاله لبرشلونة لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2024، في صفقة بلغت قيمتها المالية 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات.
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