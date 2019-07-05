دي يونج: فخور بارتداء قميص برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 19 ألفا و850 مشجعا تواجدوا في مدرجات "كامب نو"، للترحيب بدي يونج الذي بدأ في مداعبة الكرة في أول ظهور له في معقل البارسا.

وقال دي يونج للجماهير: "مرحبًا بكم جميعًا، شكرًا لكونكم هنا، أنا سعيد لرؤية الكثير من الجماهير في المدرجات وأتطلع للعب مع الفريق، وأشعر بالفخر الشديد لارتداء هذا القميص".



وقام دي يونج بتقبيل شعار النادي على القميص قبل الخروج من أرض الملعب، استعدادا للذهاب إلى المؤتمر الصحفي.

ووقع دي يونج على عقود انتقاله لبرشلونة لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2024، في صفقة بلغت قيمتها المالية 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات.

