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دي يونج: فخور بارتداء قميص برشلونة

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2019-07-05 | 20:43

دي يونج: فخور بارتداء قميص برشلونة

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اكمل الهولندي فرينكي دي يونج توقيعه على عقود انتقاله لصفوف ، ونزل لأرضية ملعب "كامب نو" لتحية الجماهير الحاضرة لدعمه.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 19 ألفا و850 مشجعا تواجدوا في مدرجات "كامب نو"، للترحيب بدي يونج الذي بدأ في مداعبة الكرة في أول ظهور له في معقل البارسا.

وقال دي يونج للجماهير: "مرحبًا بكم جميعًا، شكرًا لكونكم هنا، أنا سعيد لرؤية الكثير من الجماهير في المدرجات وأتطلع للعب مع الفريق، وأشعر بالفخر الشديد لارتداء هذا القميص".


وقام دي يونج بتقبيل شعار النادي على القميص قبل الخروج من أرض الملعب، استعدادا للذهاب إلى المؤتمر الصحفي.

ووقع دي يونج على عقود انتقاله لبرشلونة لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2024، في صفقة بلغت قيمتها المالية 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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