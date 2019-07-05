فقدان شخصين بانقلاب قارب سياحي في روسيا

فقد شخصان في انقلاب قارب سياحي في البحر الأسود قبالة منطقة توابسينسكي في مقاطعة كراسنودار الروسية، فيما أنقذ 18 شخصا كانوا على متنه ونقلوا إلى الشاطئ.
ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان، إن "الحادث وقع بالقرب من قرية دجوبا على بعد 100 متر من الشاطئ"، مشيرة إلى أن "20 شخصاً كانوا على متن القارب، 18 منهم نقلوا إلى الشاطئ من بينهم أربعة أطفال".
وأضافت أنه "من بين الناجين امرأة واحدة في حالة خطيرة، فيما لم يحدد بعد مصير شخصين آخرين".
وأضافت أنه "من بين الناجين امرأة واحدة في حالة خطيرة، فيما لم يحدد بعد مصير شخصين آخرين".
من جانبها، قالت إدارة منطقة توابسينسكي إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.
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