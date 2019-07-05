القبض على 'داعشي' متنكر بزي نساء في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" متنكر بزي نساء في مدينة الموصل. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من مديرية شرطة القيارة ( مركز شرطة إمام غربي ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقت القبض على احد عناصر داعش الإرهابية متخفي بإرتدائه ملابس نسائية ( عبائة نسائية سوداء اللون ) والذي كان يعمل فيما يسمى بالمحكمة الشرعية لعصابات داعش الإجرامية".



وأضاف معن، أن "الداعشي هو المسؤول عن عمل التوبات واصدار حكم الاعدام بحق العديد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل"، مبيناً أنه "تم القبض عليه في احد الهياكل المتروكة داخل قرية ( اچحلة ) جنوبي مدينة الموصل".



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