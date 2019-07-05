البنك المركزي يعلن تخصيص مليار دينار تصرف على الايفاء بمتطلبات ادراج بابل

وقال البنك في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، وشعوراً منه بإن هذا الحدث يمثِّل مسؤولية وطنية تتشارك بتحملها مؤسسات الدولة بشكل تضامني، يعلن البنك المركزي العراقي عن تخصيصه مبلغ مليار دينار عراقي من حساب مبادرة تمكين، تصرف على الايفاء بمتطلبات هذا الادراج".واضاف البنك، "على أن تحدد لاحقا شكل المساهمة بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الثقافة والآثار ومحافظة بابل وبقيَّة الجهات المعنيَّة".

وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.