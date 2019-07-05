فرنسا تقر مشروع قانون يكافح الكراهية عبر الإنترنت

أقر مجلس النواب الفرنسي، مشروع قانون، الجمعة، يلزم مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة.

ومن المقرر أن يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وسيتم تداوله عدة مرات بين المجلسين لحين الاتفاق على الصياغة وسيكون لمجلس النواب القول الفصل حال عدم الاتفاق.

ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأمريكية العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.

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وقالت لتيتيا أفيا وهي عضو في البرلمان تنتمي لحزب ماكرون الذي يشكل الأغلبية للصحفيين قبل التصويت على مشروع القانون "ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت".

وكتبت أفيا تقريرا مؤخرا عن خطاب الكراهية.

وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عما هو "محظور بوضوح" فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والميول الجنسية والإعاقة.

وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى 4% من الأرباح السنوية، وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا (سي.إس.إيه) المسؤولة عن فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.