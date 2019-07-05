مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا، في بيان حظي بدعم واشنطن.

وقال البيان: إن "أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لإطلاق النار".

وندد بيان مجلس الأمن بالغارة الجوية التي شنت في الثاني من يوليو/تموز على مركز لإيواء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وأسفرت عن 56 قتيلا.



وكشف تقرير للأمم المتحدة، الخميس، عن تعرض مركز للإيواء في منطقة تاجوراء بطرابلس لضربتين جويتين نفذتهما مليشيات طرابلس، إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية، والأخرى أصابت عنبراً كان يضم حوالي 120 لاجئاً ومهاجراً.





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وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يدعون الأطراف الليبية للعودة سريعا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".

وأكد أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يحدثا إلا عبر حل سياسي"، مشيرا إلى "الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وآخرون" لتحقيق هذه الغاية.

إلى ذلك، أعرب المجلس عن "قلقه العميق للوضع الإنساني الذي يتدهور في ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى إفساح المجال أمام الوكالات الإنسانية" للقيام بمهمتها "في شكل تام".

وطالب المجلس في بيانه "الدول الأعضاء بالاحترام الكامل للحظر على الأسلحة" الذي فرض عام 2011 وتعرض لانتهاكات عدة في الأشهر الاخيرة.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".

كما طالبها "بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيده".