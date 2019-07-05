7 ملايين تونسي يسجلون للتصويت بالانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن أكثر من 7 ملايين ناخب سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في رقم قياسي منذ انتخابات 2011.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحفي الجمعة: "نجحنا في تحدي تسجيل 1,5 مليون ناخب جديد، ولكن يبقى التحدي الأهم هو مراقبة الحملات الانتخابية".

وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان لفرانس برس "هو رقم قياسي للمسجلين"، مؤكدة نجاح حملة كان "الهدف منها الوصول للشباب".

وتجرى الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تليها الرئاسية في 17نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وأطلقت الهيئة خلال رمضان الماضي حملة دعائية في محاولة لإقناع الشباب بتسجيل أسمائهم للانتخابات وكان عدد المسجلين حينها 5,7 مليون ناخب من مجموع قاعدة انتخابية تضم 8,9 مليون ناخب.

وسجل نحو 1.455.898 ناخبا جديدا أسماءهم للانتخابات البرلمانية بينهم 54% من النساء، استنادا إلى الإحصاءات التي نشرتها الهيئة الجمعة.

وحلت الفئة العمرية ما بين 18-35 عاما كأكبر نسبة للمسجلين الجدد على لوائح الانتخابات بنحو 63%.

ونشرت رئاسة الجمهورية الجمعة فيديو يظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وهو يوقع على مرسوم لدعوة الناخبين للاقتراع.

وينتهي تقديم الترشيحات بالنسبة للانتخابات البرلمانية نهاية يوليو/تموز الجاري، وفيما يخص الرئاسية فتغلق الترشيحات نهاية أغسطس/آب المقبل.