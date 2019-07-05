مقتل مسعفين في انفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل مسعفان اثنان وأصيب آخرون، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبة طبية زرعتها مليشيا الحوثي في الخط العام جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وانفجرت العبوة الحوثية بالمركبة الطبية أثناء تدخلها في مهمة إسعاف جريحين مدنيين، بينهم امرأة، تعرضا لرصاص مليشيا الحوثي الانقلابية بمدينة حيس في ريف الحديدة الجنوبي.

وقالت القوات المشتركة، في بيان صحفي، إن عبوة ناسفة زرعتها بقايا جيوب حوثية في الخط العام بين مدينتي الخوخة وحيس، أسفرت عن مقتل 2 من طاقم المركبة فيما أصيب سائقها بجروح بليغة.

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ووصف البيان الحادثة بـ"الجريمة المزدوجة" عقب مقتل مسعفي المركبة أثناء قيامهما بدورهما الإنساني، وارتفع عدد الضحايا إلى 5 قتلى وجرحى وذلك في انتهاك جديد لقرار وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة.

وخلال 6 أشهر من الهدنة الإنسانية، ارتكب الحوثيون سلسلة مجازر بشعة بحق سكان بلدات الساحل الغربي، سقط خلالها أكثر من 150 قتيلا، تعرضت خلالها مركبات الإسعاف لهجمات مباشرة، وفقا لتقارير رصد حكومية.