الان تتابع فرنسا وبريطانيا واليمن تشيد بـ”اتفاق السودان” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشادت الخارجية الفرنسية بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية في السودان وتدعو الأطراف السودانية إلى تطبيق الاتفاق بأسرع وقت. كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية دعمها لاتفاق السودان. ما أعرب اليمن عن ترحيبه بالاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

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