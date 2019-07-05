العراق: مهاجمه أوكار تنظيم داعش فى ديالي

أعلنت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم الجمعة، العثور على وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوبى محافظة ديالى. وذكرت الفرقة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "إن اللواء الثالث فى فرقة الرد السريع تمكن، اليوم، من العثور على مضافتين لتنظيم (داعش) جنوب بهرز بمحافظة ديالى"، مضيفًا أنه عُثر بداخل المضافات على عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

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