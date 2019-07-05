في أول ظهور رسمي له بعد خروجه من المستشفى، أظهر مقطع مصور نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك، الجمعة، الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو يوقع مرسوما يصرح بإجراء الانتخابات.
وأنهى السبسي بهذا التوقيع المخاوف بشأن احتمال تأجيل الانتخابات، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في يونيو ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها.
وتعتبر دعوة الناخبين إلى التصويت من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وشرط أساسي في العملية الانتخابية.
ويفرض الفصل 101 من القانون الانتخابي التونسي أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في 27 يونيو الماضي، نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.
ويبلغ السبسي من العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ "السبسي" بعد تعرضه لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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