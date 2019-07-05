تزیین شوارع مأرب بـ 13 ألف نخلة ورصف 26 ألف مربع

یجري حالیا بمدینة مأرب تنفیذ مشروع رصف وتحسین وتشجیر الشوارع الرئیسة والفرعیة والمداخل والساحات العامة والجزر الوسطیة ومواقف السیارات، الذي ینفذه صندوق النظافة والتحسین بكلفة تزید عن (مائة ملیون) ریال.

وقال مدیر عام الصندوق محمد أحمد عطیة أن المشروع تمكن حتى الآن من غرس 12 ألفا و707 شجرات من أصل 66 ألف شجرة من أشجار النخیل والحراجیات والزینة.

یستهدف المشروع غرسها خلال مراحله المختلفة ؛ تشمل 13 نوعا مربعا و 273 متر.

ونوه عطیة إلى أن الصندوق تمكن خلال الفترة الماضیة من إنجاز أعمال الرصف والبلاط والتسویر لـ 26ألفا على جوانب الشوارع ،وبناء أحواض للأشجار واستبدال بندورات وبناء مجسمات جمالیة في الشوارع بمساحة 11 ألفا و244 مترا طولیا.

ولفت مدیر عام الصندوق إلى أن الاهتمام في المرحلة الحالیة لدى قیادة السلطة المحلیة والصندوق یتركز في إنشاء الحدائق والمتنزهات وتفعیل المشتل المركزي لإنتاج الشتلات وأشجار الزینة، إلى جانب تأهیل وتسویر المقلب المركزي للنفایات، وتعزیز قدرات الصندوق.