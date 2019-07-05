"موقع اليمن العربي" يهنئ الدكتور محمد صفاء بدرجة الأستاذية.. صورة مشرفة لمصر

تتقدم أسرة موقع الخليج 365، بالتهنئة للدكتور محمد صفاء، مدير المستشفى الجامعى بجامعة الفيوم بجمهورية مصر العربية، لحصوله درجة الأستاذية من لجنة القطاع الطبي.

ويعتبر الدكتور محمد صفاء، واحد من أهم أطباء العظام في مصر، والذي أرثى المنظومة الطبية بعشرات الأبحاث التي شارك بها ومثل بها وطنه في عدد من المؤتمرات الدولية والعالمية.

وتتمنى أسرة تحرير "الخليج 365" مزيد من النجاح والتقدم للدكتور محمد صفاء، لما يعكسه من قيمة ثمينة وصورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.