شكرا لقرائتكم تونس.. السبسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرّر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من يوم الجمعة 5 يوليو، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية قرر لدى إشرافه يوم 3 يونيو الفارط بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 5 يونيو الفارط، وذلك بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

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يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 بكامل تراب الجمهورية، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.

وكان تنظيم داعش قد أعلن، الخميس، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، الذي نفذه الإرهابي أيمن السميري، يوم الثلاثاء الماضي بحزام ناسف، في حي الانطلاقة غرب العاصمة تونس، وأودى بحياته، بعد محاصرته من قبل قوات الأمن.

وقالت السلطات التونسية، إن السميري، هو العقل المدبر للتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بشكل متزامن، قرب دورية أمنية في شارع شارديغول وبمقر فرقة أمنية بالقرجاني، في الـ 27 من يونيو المنصرم، وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل شرطة ومدني وجرح 7 آخرين.