هيئة فلسطينية تدعو عباس لزيارة غزة وإنهاء الانقسام ومواجهة المؤامرة

دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ للقدوم إلى ​قطاع غزة​ . ولفتت الهيئة في رسالة وجهتها بختام فعاليات الجمعة الـ65 من مسيرات العودة شرق غزة إلى "أننا ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى غزة، وعقد الإطار القيادي المؤقت، لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة".

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