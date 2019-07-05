صندوق النقد الدولي سيقدم مساعدة جديدة للأرجنتين بقيمة 5,4 مليارات دولار

أعلن المدير العام الموقت لـ"​صندوق النقد الدولي​" ديفيد ليبتون، أنّ "الصندوق توصّل مع السلطات ​الأرجنتين​يّة إلى اتفاق للإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5,4 مليارات دولار لصالح بوينس آيريس".

وتندرج هذه الدفعة الّتي يتوجّب أن يوافق عليها أيضًا المجلس التنفيذي للمؤسسة في جلسته المقبلة في 12 تموز، ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57,1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي. وحتّى الآن، منح "صندوق النقد" 38,9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.

وكانت قد غرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في عام 2018، أدّتا إلى خسارة العملة 50 بالمئة من قيمتها، ودعت "صندوق النقد" إلى إنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.