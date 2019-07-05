مجلس الأمن دعا إلى نزع فتيل التصعيد في ليبيا ووقف عاجل لإطلاق النار

دعا ​مجلس الأمن الدولي​ إلى "وقف عاجل ل​إطلاق النار​ في ​ليبيا​"، بُعيد إعلان "​منظمة الصحة العالمية​" ارتفاع عدد ضحايا القتال في البلد المضطرب إلى نحو ألف قتيل، بينهم عشرات قضوا في غارة جويّة استهدفت في الثاني من تموز مركزًا لإيواء ​المهاجرين​ في تاجوراء في شرق ​طرابلس​، وأدّت إلى سقوط 53 قتيلًا.

وندّد المجلس، في بيان حظي بدعم ​الولايات المتحدة الأميركية​، بالغارة، لافتًا إلى أنّ "أعضاء مجلس الأمن يشدّدون على ضرورة أن تسارع جميع الجهات إلى نزع فتيل التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار".