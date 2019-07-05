مجلس الأمن دعا إلى نزع فتيل التصعيد في ليبيا ووقف عاجل لإطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي إلى "وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا"، بُعيد إعلان "منظمة الصحة العالمية" ارتفاع عدد ضحايا القتال في البلد المضطرب إلى نحو ألف قتيل، بينهم عشرات قضوا في غارة جويّة استهدفت في الثاني من تموز مركزًا لإيواء المهاجرين في تاجوراء في شرق طرابلس، وأدّت إلى سقوط 53 قتيلًا.
وندّد المجلس، في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة الأميركية، بالغارة، لافتًا إلى أنّ "أعضاء مجلس الأمن يشدّدون على ضرورة أن تسارع جميع الجهات إلى نزع فتيل التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار".
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