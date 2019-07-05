خارجية السعودية رحبت بالاتفاق السوداني: نتطلع أن يشكل بداية مرحلة يسودها الأمن

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن ترحيب السعودية بـ"الاتفاق الّذي تمّ التوصّل له في ​السودان​"، لافتًا إلى "تطلّع السعودية لأن تشكّل هذه الخطوة المهمّة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبّي تطلعات الأشقاء في السودان".

وشدّد المصدر على "ثبات موقف السعودية الداعم للسودان وشعبه، في كلّ ما يحقّق أمنه واستقراره وازدهاره".