إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أكّدت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، أن "40 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة، منهم 22 بالرصاص الحي، من قبل القوات ال​إسرائيل​ية، خلال فعاليات الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق ​قطاع غزة​".

وكان قد تظاهر آلاف الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

يذكر أن الأوضاع توترت على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق ما يعرف بـ "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت لمواجهات فلسطينية مع ​القوات الإسرائيلية​ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل و​الفصائل الفلسطينية​ لتهدئة في أيار الماضي برعاية مصرية وقطرية وأممية بحسب تقارير صحفية.