أكدت مصادر أمنية لقناة "LBC" أن "ما من تواصل بين الارهابي عبد الرحمن مبسوط وتنظيم "داعش" في الخارج، وتبني التنظيم للعملية يعتريه علامات من الاستفهام"، مشيرةً الى أنه "قد يكون هذا الامر محاولة لتشجيع "الذئاب المنفردة" للقيام بعمليات ارهابية أو تحريك خلايا نائمة".
وأوضحت المصادر أن "الوضع الامني وخصوصا في طرابلس ممتاز، واي محاولة للاستثمار أمنيا في طرابلس ستكون فاشلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية لـ LBC: تبني تنظيم داعش لعملية المبسوط هدفه تحريك خلايا نائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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