مختار مشحه: باسيل جزء لا يتجزأ من لبنان وواجبه زيارة رعيته وتفقدها

لفت مختار مشحه لقمان علوش، حول زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ للشمال، في تصريح تلفزيوني، إلى "أننا اعتدنا العيش المشترك بسلام وأمان"، مشيرًا إلى أن "باسيل جزء لا يتجزأ من ​لبنان​ وواجبه زيارة رعيته وتفقدها".

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