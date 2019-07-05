أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "LBC" أن "لا معلومات بخصوص التوجه الى عقد جلسة حكومية في قصر بعبدا"، مشيرةً الى أن "العمل مستمر على التدئهة والحزب التقدمي الاشتراكي معترض على عدد المطلوبين الذي وضعه أحد الاجهزة الامنية".
ولفتت المصادر الى ان "ارتدادات احداث الجبل تؤثر على البلد الذي يدفع الثمن من كل النواحي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: لا معلومات بخصوص التوجه الى عقد جلسة حكومية في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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