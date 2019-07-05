مصادر الحريري لـ LBC: لا معلومات بخصوص التوجه الى عقد جلسة حكومية في بعبدا

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "لا معلومات بخصوص التوجه الى عقد جلسة حكومية في ​قصر بعبدا​"، مشيرةً الى أن "العمل مستمر على التدئهة و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ معترض على عدد المطلوبين الذي وضعه أحد ​الاجهزة الامنية​".

ولفتت المصادر الى ان "ارتدادات احداث الجبل تؤثر على البلد الذي يدفع الثمن من كل النواحي".