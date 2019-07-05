حنكش وقع على عريضة بإسم الشعب ترفض الموازنة لتضمنها ضرائب تمس بالفقراء

أعلن عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ "أنّني وقّعت على عريضة بإسم ​الشعب اللبناني​ ترفض ​الموازنة​ لأنّها تتضمّن ضرائب تمسّ بالطبقتين الفقيرة والمتوسّطة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني تعهّدت أيضًا بعدم الموافقة عليها في ​جلسات المناقشة​ في ​مجلس النواب​".

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