اشار الوزير السابق ​غطاس خوري​ في حديث تلفزيوني إلى أن "رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ابدى حرصه على التعاون لمعالجة تداعيات حادثة الجبل وعلى الافرقاء الآخرين تسليم المطلوبين ايضا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خوري: جنبلاط حريص على التعاون لمعالجة تداعيات حادثة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.