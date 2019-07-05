الطقس غدا غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل مع ضباب محلي على المرتفعات.
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.
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