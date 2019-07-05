الطقس غدا غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل مع ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.