علوش: تيار المستقبل لن يستقبل باسيل في طرابلس على المستوى السياسي

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​ في حديث تلفزيوني له أن "التيار لن يستقبل رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ في ​طرابلس​ على مستوى السياسي"، مشيراً الى "انني كسياسي أنصح باسيل بعد اتمام الزيارة بهذا التوقيت".

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