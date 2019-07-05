"اليونيسف" في لبنان أطلقت "مهرجان حقوق الطفل" برعاية شبيب في حرج بيروت

أطلقت "منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة- ​اليونيسف​" في ​لبنان​، برعاية محافظ ​بيروت​ القاضي ​زياد شبيب​، نشاطها الأول في ​حرج بيروت​، بعنوان "مهرجان حقوق الطفل"، وذلك احتفالًا بالذكرى السنوية الـ30 لاتفاقية حقوق الطفل، وضمن سلسلة نشاطات ستنظمها في هذا السياق.

ولفتت المنظمة في بيان، إلى أنّ "المهرجان سيتضمّن أنشطة مختلفة، كالمسرح التفاعلي، القصص الروائيّة، عروض الدمى، وورش العمل الموسيقيّة الإيقاعيّة والرسم، إضافة إلى الحكواتي، والعروض البهلوانيّة الحيّة. وستشكّل كلّها فرصة للأطفال والشباب للتعرّف على حقوقهم بطريقة ممتعة ومفرحة، ولتبادل انطباعاتهم مع بعضهم البعض وآبائهم وأمهاتهم".

وأوضحت أنّ "المهرجان سيتخلّله إطلاق "اليونيسف" كتابها الأول من سلسلة مغامرات "جاد وتالة" الناطقة باللغة العربية، لإلهام خيال الأطفال الّذين تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات، والهادفة إلى تعزيز حقوق الطفل ومناقشة المواضيع الّتي تؤثّر في رفاهه ونموّه".