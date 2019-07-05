مصادر LBC: تمنيات على الرئيس عون لعقد جلسة حكومية في بعبدا

أكدت مصادر "LBC" أن "هناك تمنيات على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من قبل وسطاء لعقد جلسة حكومية في ​بعبدا​"، مشيرةً الى ان "هذا لا ينتقص من دور الحكومة بل استكمالا له".

ولفتت المصادر الى أن "الرئيس عون سيقول الكلام الذي يجب أن يقال حول حادثة ​قبرشمون​"، مشيرةً الى أنه "سيضع 3 مسارات للحادثة عبر التحرك القضائي والامني والسياسي، والعمل على جلب كل المطلوبين إما بالتسليم اما بالقبض عليهم".