أكدت مصادر "LBC" أن "هناك تمنيات على رئيس الجمهورية ميشال عون من قبل وسطاء لعقد جلسة حكومية في بعبدا"، مشيرةً الى ان "هذا لا ينتقص من دور الحكومة بل استكمالا له".
ولفتت المصادر الى أن "الرئيس عون سيقول الكلام الذي يجب أن يقال حول حادثة قبرشمون"، مشيرةً الى أنه "سيضع 3 مسارات للحادثة عبر التحرك القضائي والامني والسياسي، والعمل على جلب كل المطلوبين إما بالتسليم اما بالقبض عليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: تمنيات على الرئيس عون لعقد جلسة حكومية في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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