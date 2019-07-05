رئيس بلدية الجديدة في عكار: زيارة باسيل طبيعية لأنها زيارة الى بيته وأهله وحزبه المنتشر في عكار

أكّد رئيس ​بلدية الجديدة​ في عكار أيمن عبدالله، في تصريح تلفزيوني، أن "زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ للشمال طبيعية لأنها زيارة الى بيته وأهله وحزبه المنتشر في عكار".

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