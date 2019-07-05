أبو فاعور: القانون يكفل حق التنقل لكنه يمنع التحريض الطائفي وإثارة الغرائز

أكّد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، أنّ "حقّ التنقّل يكفله القانون، لكن القانون نفسه يمنع التحريض الطائفي وإثارة الغرائز واستدعاء ذاكرة الحرب الأليمة ويحاسب عليها". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "ليت البعض يقرأ أدب ال​سياسة​ وأدب المخاطبة للراحل ​كمال جنبلاط​"، مشدّدًا على أنّ "من يخاطب الغرائز والأحقاد ويزرع سكينه في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة، لا يستحق أن يكون في الصدارة الوطنيّة".

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