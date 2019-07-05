اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون إلى أننا "لا نصدق ان اي لبناني يقبل بما يطرحه الجانب الأميركي حول صفقة القرن"، معتبرا ان "ما يطرحه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير يهدف الى الوصول لاخضاع لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي للقبول بصفقة معينة".
وفي حديث تلفزيوني أكد عون أن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا في وارد القبول بصفقة من هذا القبيل"، مشيرا الى أن "النوايا الاميركية تجاه لبنان معروفة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: لا يوجد أي لبناني يقبل بما يطرحه الجانب الأميركي حول صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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