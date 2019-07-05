ماريو عون: لا يوجد أي لبناني يقبل بما يطرحه الجانب الأميركي حول صفقة القرن

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ إلى أننا "لا نصدق ان اي لبناني يقبل بما يطرحه الجانب الأميركي حول ​صفقة القرن​"، معتبرا ان "ما يطرحه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير يهدف الى الوصول لاخضاع لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي للقبول بصفقة معينة".

وفي حديث تلفزيوني أكد عون أن "​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان ليسوا في وارد القبول بصفقة من هذا القبيل"، مشيرا الى أن "النوايا الاميركية تجاه لبنان معروفة".